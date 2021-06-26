العراق يرفض تسليم الإرهابيين الأجانب إلى دولهم

العراق يرفض تسليم الإرهابيين الأجانب إلى دولهم
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة العدل، السبت، أن الإرهابيين الأجانب لن يُسلموا الى دولهم حتى يقضوا محكوميتهم في العراق، مشيرة الى أنه يتم السماح لسفراء دولهم بزيارتهم مراعاة لحقوق الإنسان.وقال الناطق الرسمي باسم وزارة العدل أحمد لعيبي في حديث صحفي، إن “الإرهابيين العرب والأجانب الملقى القبض عليهم وفق المادة 4 إرهاب ،من النزلاء أو المسجونين لن يتم تسليمهم الى دولهم حتى يقضوا محكوميتهم على وفق القانون العراقي،فمنهم من يقضي محكوميته 15 سنة أو الحكم المؤبد “.وأضاف أن “عقوبات الإعدام بحق الإرهابيين العرب والأجانب ما زالت مستأنفة لكل من يلقى القبض عليه بتهمة الإرهاب وحسب نوع الجريمة بعد أن يكتسب الحكم الدرجة القطعية يصدر مرسوم جمهوري لتنفيذ حكم الإعدام بحق المشمولين”،مشيراً الى أنه “يسمح لمنظمات حقوق الانسان الدولية وسفراء الدول بزيارة المساجين الأجانب مراعاة لحقوق الانسان ،حيث توقفت الزيارات قبل عامين بسبب جائحة كورونا”.وتابع لعيبي أنه “توجد لدينا أعداد كبيرة من المسجونين المتهمين بالإرهاب ومن العرب والأجانب في سجون الحكومة الاتحادية ،وسجون إقليم كردستان”، مبيناً أنه “لا توجد احصائية دقيقة بأعدادهم حالياً.

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