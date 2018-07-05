وزارة العدل:لدينا “رغبة بتحسين واقع حقوق الإنسان في العراق”
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بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد وكيل وزارة العدل حسين جاسم ناصر الزهيري، الخميس، رغبة العراق بتحسين واقع حقوق الانسان فيه بما يضمن التمتع بالحقوق والحريات وتحسين اوضاع النازحين.وذكر بيان للوزارة، ان “وفد العراق شارك في اعمال الدورة الرابعة عشرة للجنة حقوق الانسان العربية والتي خصصت لمناقشة التقرير الدوري الاول الخاص بتنفيذ التزامات الميثاق العربي لحقوق الانسان في مقر الجامعة العربية/ القاهرة”.ونقل بيان الوزارة عن الوكيل الزهيري قوله: ان “جمهورية العراق لديها رغبة كبيرة بتحسين واقع حقوق الانسان بما يضمن التمتع بالحقوق والحريات وتحسين اوضاع النازحين وبناء منظومة التعليم والصحة وتعزيز المساواة بين الجنسين”.واشار الى ان “العراق اليوم بات طرفا في ثماني اتفاقيات رئيسية لحقوق الانسان، فضلا عن الميثاق العربي الذي يعمل بشكل دائم على استقبال خبراء الامم المتحدة من مقررين خواص وممثلين عن الامين العام والرد الدائم على طلبات وتساؤلات الامم المتحدة”.أوضح ان “السلم الاهلي لا يمكن ان يبنى من دون اجراءات حقيقية لمنع الافلات من العقاب بالإضافة الى حماية الصحفيين، لذلك سن العراق تشريعات محلية تتلاءم مع المعايير الدولية، فلا يمكن فهم لغة حقوق الانسان بدون ان ترافقها لغة الديمقراطية”.ولفت الى ان “العراق تعاون مع الامم المتحدة لاعتماد قرار مجلس الامن رقم (2379) الذي بموجبه سترسل الامم المتحدة فريق دولي الى العراق للعمل على جمع الادلة لمساعدة القضاء العراقي”.