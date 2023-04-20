وزارة العدل تنفي صدور عفو خاص جديد

وزارة العدل تنفي صدور عفو خاص جديد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- نفت وزارة العدل، وجود عفو خاص جديد.وذكرت الوزارة في بيان ، أن “بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت كتاب صادر عن وزارة العدل / مكتب وكيل الوزارة الاقدم ذي العدد ( 373 ) في 12 /3/2023 موضوعه ( عفو خاص  عن المحكومين ) ، وأننا أذ نؤكد انه حصل التباس واشتباه من قبل معلني الخبر مع نشر الكتاب موضوع البحث على أنه اصدار ( عفو خاص جديد ) عن المحكومين ، في حين لو تم التدقيق في فحوى الكتاب لوجد انه يشير وبوضوح الى أسماء المدانين الذين تم اصدار مراسيم جمهورية بحقهم وشمولهم بإجراءات العفو الخاص للسنوات ( ٢٠٠٧ ولغاية ٢٠٢٢ ) وليس بمضمون ( عفو خاص جديد ) “.وبينت، ان “من مهام وصلاحيات وزارة العدل هو تنفيذ الاحكام والقرارات القضائية والمراسيم الجمهورية وهي ليست مختصة باصدار اي عفو “، نافية “ما ورد من اخبار حول وجود عفو خاص جديد ، وان الهدف من الكتاب هو تأشير الاسماء الواردة الى الوزارة من الجهات المختصة “.واشارت الى انها تهيب بوسائل الاعلام والمنصات الاعلامية بتوخي الدقة في نقل المعلومات قبل نشرها تجنباً لارباك الرأي العام .

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