وزارة العدل تنفي صدور عفو خاص جديد

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القانونية النيابية:لا توجد خلافات سياسية بشأن موازنة 2023
العصائب تعترض على تخصيصات الإقليم في الموازنة قبل تسديده (128) مليار دولار لخزينة الدولة
اليوم..سعر صرف الدولار =144750 دينار
صالح:المنصة الإلكترونية للتحويل الخارجي باتت الأداة الإصلاحية في مكافحة الأموال غير الشرعية
وزارة الكهرباء:لدينا ربط كهربائي مع دول الجوار مقابل ثمن
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مانشستر سيتي يعبر إلى النصف النهائي لدوري أبطال أوروبا
تقارير صحفية:نوادي برشلونة وريال مدريد وباريس سان جيرمان يسعون لضم اللأعب محمد صلاح اليهم
الأرجنتين تستضيف بطولة العالم للشباب تحت (20) عاماً لعام 2023
كلوب:إدارة النادي تتحمل خسارة الفريق في الدوري الانكليزي
اليوم ..فريق القوة الجوية أمام الشباب السعودي
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جهلاء التيار الصدري يعتقدون أن مقتدى هو “الإمام المهدي” !
الشابات العراقيات في رمضان بعمان
وكالة فرنسية:أمريكا حوّلت العراق إلى دولة فاشلة تحت الحكم الإيراني الميليشياوي
هل تستطيع الحكومة ضبط السلاح المنفلت بوجود ميليشيا الحشد الشعبي؟!
التعديلات الدستورية تكريسا للطائفية والمحاصصة والفساد والتخلف ومزيدا من الصلاحيات للخونة
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