وزارة العمل تطالب الشركات الأجنبية بتشغيل 50% من العمالة العراقية

بغداد/شبكة أخبار العراق- تستعد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لإعداد قاعدة بيانات تتضمن اعداد العمالة الاجنبية العاملة في العراق، في الوقت الذي اعلنت فيه اسماء المشمولين براتب المعين المتفرغ الخاصة بالوجبتين السابعة والثامنة للعام الحالي.ونقل مصدر في المكتب الاعلامي عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور باسم عبد الزمان، قوله ان “وزارته تستعد لاعداد قاعدة بيانات باعداد العمالة الاجنبية في العراق بغية الزام الشركات الاجنبية الاستثمارية المتعاقدة مع الحكومة بتشغيل نسبة 50 بالمئة من العمالة العراقية فيها”، منوها بانه “من المؤمل ان يقوم مركز تقنية المعلومات التابع للوزارة، باعداد برنامج تقني حديث يعمل على حصر اعدادها بشكل دقيق بغية التعامل مع هذا الملف”.في سياق اخر، بين المصدر ان “هيئة ذوي الاعاقة اعلنت اسماء المشمولين براتب المعين المتفرغ للوجبتين السابعة والثامنة للعام الحالي 2019 ممن اكملوا اجراءات الفحص الطبي، داعيا المشمولين ممن كانت اسماؤهم موجودة على الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة والوزارة، الى المراجعة لتسلم الاستمارة الخاصة باصدار البطاقة الذكية (الماستر كارد) في بغداد ومحافظات البلاد وبحضور المعين فقط وحسب قوائم الاسماء المنشورة ضمنها وضمن المواعيد المخصصة لكل منها، من اجل ضمان انسيابية العمل والمراجعة بسهولة خدمة لشريحة المتقدمين، كاشفا في الشأن ذاته عن وجود تنسيق مع الاتحاد العربي القطري للمكفوفين من اجل العمل على دمج ذوي الاعاقة بالمجتمع.