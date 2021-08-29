وزارة الكهرباء:استحداث مركز للطاقة المتجددة

وزارة الكهرباء:استحداث مركز للطاقة المتجددة
آخر تحديث:

بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت وزارة الكهرباء، الاحد، عن استحداث مركز للطاقة المتجددة، فيما أكدت أن توقيع اتفاقية مع شركة صينية لإنشاء محطات لتوليدها عبر الطاقة الشمسية يعد إنجازاً مهما.وقال المكلف بشؤون وزارة الكهرباء عادل كريم لوكالة الأنباء الرسمية، إن “الوزارة قامت باستحداث مركز الطاقات المتجددة من خلال جمع الكفاءات بهذا المركز يشرف على عملها”.وأضاف، أن “توقيع الاتفاقية مع شركة Power China سوف يبين للرأي العام والمجتمع الدولي بأن العراق جاد باتجاه الاستفادة من الطاقات المتجددة وأن سياسة الحكومة العراقية ستوفر الطاقة للمواطنين بأي شكل من الاشكال وفي أي مكان ضمن الطاقة المتجددة”.وكانت وزارة الكهرباء قد وقعت اتفاقية مع الشركة الصينية لانشاء “2000 ميغاواط” وفي المرحلة الاولى منها سيتم انشاء “750 ميغاواط” في محافظة السماوة بحضور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *