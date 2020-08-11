وزارة الكهرباء:الربط الكهربائي مع السعودية وصل إلى مراحل متقدمة

وزارة الكهرباء:الربط الكهربائي مع السعودية وصل إلى مراحل متقدمة
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بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت وزارة الكهرباء، اليوم الإثنين، آخر تطورات ربط الشبكة الكهربائية العراقية مع السعودية، فيما أكدت أن المشروع وصل لمراحل متقدمة.وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد العبادي، في تصريحات صحفية، إن “مشروع ربط الشبكة الكهربائية مع السعودية قد وصل لمراحل متقدمة وربما قد يكتمل من الجانب العراقي في غضون اشهر قليلة. نحن ننتظر من الرياض ان تكمل العمل من جانبها داخل الاراضي السعودية لتصل الى الحدود العراقية “.وأضاف العبادي، أن “خط الربط الاول مع السعودية سيكون تجاه البصرة ويجهزها بحدود 500 ميغا واط، والخط الثاني تجاه محافظة السماوة وسيتم تزويدها بـ300 ميغاواط والتي من شأنها ان تقلل من ساعات القطع وتخفف الضغط الحاصل على محطات التوليد العراقية”.وكانت وزارة الخارجية قد ذكرت في بيان لها بتاريخ 17 تموز ان ممثلين عن حكومات بغداد وواشنطن والسعودية عقدوا اجتماعا عبر دائرة تلفزيونية لمناقشة هذه القضية. واشار البيان المشترك بان المشروع سيجهز المواطنين بالطاقة الكهربائية ويدعم التنمية الاقتصادية في العراق خصوصا في المحافظات الجنوبية .

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