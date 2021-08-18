وزارة الكهرباء:المفاوضات مع الجانب السعودي بشأن الربط الكهربائي وصلت الى مراحل متقدمة

وزارة الكهرباء:المفاوضات مع الجانب السعودي بشأن الربط الكهربائي وصلت الى مراحل متقدمة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكدت وزارة الكهرباء، الأربعاء، أن المفاوضات مع الجانب السعودي بشأن الربط المشترك وصلت الى مراحل متقدمة، فيما كشف عن زيارة للجانب السعودي الى بغداد.وقال المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، بحسب الإعلام الرسمي، إن “المفاوضات بشأن خطوط الربط المشترك بين الجانب السعودي من خلال منافذ عرعر و محطة اليوسفية وامكانية ربط خط آخر مع محطة السماوة قطعت شوطاً كبيراً”.وأضاف، أن “المفاوضات تتركز على تحديد سعر التعرفة وتخفيضها، كون التعرفة المقدمة من الجانب السعودي عالية”، لافتاً الى أن “هناك اجتماعات دورية مستمرة عبر الانترنت، وربما يزور وفد سعودي بغداد في الفترة المقبلة”.من جانب آخر، ذكر موسى أن “الوزارة شكّلت غرفة عمليات من كل الدوائر (التوزيع والنقل والانتاج) واستنفار لملاكاتها من اجل تقديم الخدمة لزوار عاشوراء والطرق التي يسلكها الزائرون عبر توفير الإنارة والمواد الحاكمة، فضلاً عن مرابطات صيانة؛ تحسباً لاي طارئ، بالإضافة إلى توفير خزين ستراتيجي من الكازأويل للمولدات الساندة”.

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