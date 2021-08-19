وزارة الكهرباء:تجدد الهجمات الإرهابية ضد أبراج نقل الطاقة

وزارة الكهرباء:تجدد الهجمات الإرهابية ضد أبراج نقل الطاقة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الخميس، تجدد الهجمات الارهابية ضد المنظومة الوطنية في استهداف متكرر لابراج الطاقة شمال كربلاء المقدسة.وذكرت الوزارة، في بيان ، أن “خطوط نقل الطاقة الكهربائية تعرضت يوم امس، إلى عمل تخريبي بتفجير عبوات ناسفة ادت الى تضرر برج لنقل الطاقة الكهربائية في محافظة كربلاء المقدسة”.واضاف البيان، أن “الهجمه الارهابية التي تمت عند تمام الساعة العاشرة من ليلة امس ، تضمنت استهداف البرج المرقم ( ٦٠ ) لخطي ( مسيب – شمال كربلاء ) و ( مسيب – شرق كربلاء ) مما ادى الى تقطع ارجل ( عدد/٢ ) دون سقوط البرج ، ليتم تكثيف الجهود وانجاز العمل بشكل نوعي عند الساعة الواحدة صباحاً ليوم الخميس الموافق التاسع عشر من آب الجاري”.وأشارت الوزارة، إلى “تكرار الهجمة على ذات الخط الناقل وبعد اسبوع واحد من الاعتداء السابق انما يعبر عن حقد العدو وعدائه الدفين للعراقيين، ولكننا رجالات الكهرباء رفقة الاخوة في الجهد الامني لن ننفك عن ممارسة ادوارنا في الوقوف بخط الصد والخدمات الاول ضد الارهابيين، ومهما طالت ايادي التخريب سنقطعها وسنفشل كل خطط التخريب”.

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