وزارة الكهرباء:رغم دفع (4) مليارات دولار مقدما لإيران مقابل توريد الغاز لكنها لم تلتزم بالإتفاق

وزارة الكهرباء:رغم دفع (4) مليارات دولار مقدما لإيران مقابل توريد الغاز لكنها لم تلتزم بالإتفاق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حددت وزارة الكهرباء، الأربعاء، أسباب تفاوت معدل تجهيز الطاقة بين المحافظات، فيما أشارت إلى وجود تنسيق مع الجانب الإيراني ووزارة النفط لضمان وصول كميات وقود كافية لرفع مستوى التجهيز.وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى، إن “معدل تجهيز الطاقة يختلف من محافظة إلى أخرى ومن منطقة إلى أخرى، بحسب مجموعة من العوامل تتعلق منها بتوفر الوقود وتأثر بعض المحطات بزيادة الطلب على الاستهلاك، والعوارض الفنية التي تطرح على الشبكة، وغيرها من الأمور الأخرى التي تؤثر في معدل ساعات تجهيز الكهرباء”.وأضاف موسى، أن “العراق يمر بانحسار إطلاقات الغاز المورد من قبل إيران رغم دفع 4 مليارات دولار مقدما لشراء الغاز منها خلال 2023 لكنها أخلت بالاتفاق مثل كل مرة ، وقلة إطلاقات الوقود الوطني لصالح المحطات”، لافتاً إلى أن “المحافظات التي سجلت تراجعاً بساعات تجهيز الكهرباء هي العاصمة بغداد ومحافظات الفرات الأوسط بسبب شح الوقود”.وتابع موسى في حديث لوكالة الأنباء الرسمية ، أن “الوزارة تنسق مع الجانب الإيراني ووزارة النفط لضمان وصول كميات وقود كافية لتشغيل المحطات ورفع ساعات تجهيز الكهرباء”.

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