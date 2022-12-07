وزارة الكهرباء:مازلنا بحاجة للغاز الإيراني وهناك مفاوضات لتوريده من قطر وتركمانستان

وزارة الكهرباء:مازلنا بحاجة للغاز الإيراني وهناك مفاوضات لتوريده من قطر وتركمانستان
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت وزارة الكهرباء، الاربعاء، عن التفاوض مع قطر وتركمانستان لتوريد الغاز بجزئيات محددة لسد النقص الحاصل في الطاقة، وفيما أكدت تسديد جميع الديون التي بذمتها لصالح طهران، أكدت أنها مازالت بحاجة ماسة للغاز الإيراني.وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى: إن ” العراق سدد بالكامل ديونه الخاصة بالغاز إلى الجانب الإيراني من تخصيصات قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية”.وأضاف، أن” العراق لديه الان مباحثات مستمرة مع الجانب القطري وتركمانستان لتوريد الغاز بجزئيات محددة لسد النقص الحاصل”، لافتا إلى أن” العراق مازال بحاجة ماسة للغاز الإيراني”.وأعلنت وزارة الكهرباء في وقت سابق، عن اتفاق مع الجانب الإيراني يخص كميات الغاز المورد، فيما توقعت زيادة الإطلاقات بعد مباحثات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مع الجانب الإيراني، خلال زيارته الأخيرة إلى طهران.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *