وزارة الكهرباء:وزارتنا خالية من “الفساد”

وزارة الكهرباء:وزارتنا خالية من “الفساد”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- علقت وزارة الكهرباء، الاثنين، بشأن وجود تدخلات واحتكارات سياسية في استيراد الطاقة من دول الجوار.وقالت الوزارة في بيان لها، “تداولت بعض وسائل الاعلام وعددا من مواقع التواصل الاجتماعي، إدعاءات مغرضة، تنال العمل المؤسساتي الذي يقوم به المجلس الوزاري لشؤون الطاقة ووزارة الكهرباء، متمثلة بشخوصها، تدعي وجود تدخلات واحتكارات سياسية لقرار العمل التجاري، الخاص باستيراد الطاقة الكهربائية من دول الجوار”.وأضاف انه “وبهذه المناسبة تهيب وزارة الكهرباء بالمؤسسات الاعلامية والجهات التي تتداول هذه المعلومات المغلوطة والمغرضة، توخي الحذر في نشر اي خبر، واستقصاء المعلومة من اعلام الوزارة”.واشارت الكهرباء، الى ان “أعضاء المجلس الوزاري لشؤون الطاقة يحتفظون بحقهم القانوني في محاسبة من أطلق ويطلق هذه الادعاءات المغرضة، التي تهدف الى تظليل الرأي العام، والعمل على تأجيج الشارع العراقي من أجل إحباط كل التوجهات التي تهدف الى إسناد المواطنين في اشهر الصيف المقبل، تمهيداً لحل أزمة الطاقة الكهربائية في البلاد”.وبينت، ان “مساعيها وخططها مستمرة في الاتجاه الصحيح، تأكد في ذات الوقت، ان المعنيين في المجلس الوزاري لشؤون الطاقة، يعتمدون السياقات الرصينة في عملهم ولا يوجد تدخل من اي جهة كانت في هذا الجانب”.وتابعت انه “وعملاً بمبدأ الشفافية، تجدد وزارة الكهرباء دعواتها للجميع ان يتوجهوا الى الجهات الرقابية في حال وجود أي شائبة مؤيدة بالمستندات، بعيداً عن الوشاية التي تهدف الى النيل من الشخوص الوطنية ذات التاريخ الكبير ليس على مستوى العراق فحسب بل على المستوى الدولي”.

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