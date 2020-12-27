وزارة الكهرباء تطالب الحكومة بإقناع إيران بتأجيل الديون المستحقة على العراق

وزارة الكهرباء تطالب الحكومة بإقناع إيران بتأجيل الديون المستحقة على العراق
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت وزارة الكهرباء، الاحد، عن زيارة مرتقبة لوزير الطاقة الايراني، إلى العاصمة بغداد يوم الثلاثاء المقبل.وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد العبادي، في تصريح للوكالة الرسمية، ان “وزير الطاقة الايراني رضا أردكانيان، سيزور العاصمة بغداد بعد غد الثلاثاء، لبحث التعاون في مجال الطاقة”.واضاف، إن “التراجع الحاد في إنتاج الطاقة الكهربائية ناجم عن توقف طهران عن تزويد البلاد بالغاز بسبب مستحقات واجبة الدفع بذمة العراق”.وبين العبادي، أن “الجانب الإيراني كان يجهّز العراق سابقاً بنحو 50 مليون متر مكعب لليوم الواحد، أما اليوم فلا يصل إلينا إلا نحو 5 ملايين متر مكعب، ما تسبب في تراجع كبير في الإنتاج”.واشار، إلى أن “الوزارة حذرت من أن ملف الكهرباء قد يطيح بأي حكومة في حال لم تتم معالجته بصورة صحيحة”.واوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء، ان على “الحكومة إقناع الجانب الإيراني بتأجيل الديوان المستحقة، وربما هذا ما سيحدث في زيارة وزير الطاقة الإيراني إلى العراق المتوقعة الثلاثاء المقبل”.واكد، ان “مقدار ما فقدته الشبكة الكهربائية في الأسابيع الأخيرة بلغ نحو 9 ميغاواط”.يذكر أن الايام القليلة الماضية شهدت تراجعا كبيرا بساعات تجهيز الطاقة الكهربائية في مختلف محافظات البلاد، خصوصاً في العاصمة بغداد، إذ لم تتجاوز معدلات التجهيز 5 ساعات في بعض الأيام، ما يفاقم من معاناة السكان في ظل تزايد الطلب مع الانخفاض الشديد في درجات الحرارة والحاجة إلى أجهزة التدفئة التي تعتمد على الطاقة الكهربائية. 

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