وزارة الكهرباء تعلن عن إبرام عقدين لإنشاء خطي استيراد الطاقة للكهربائي من دول الخليج العربي

وزارة الكهرباء تعلن عن إبرام عقدين لإنشاء خطي استيراد الطاقة للكهربائي من دول الخليج العربي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة الكهرباء، الأحد، 15 أيلول، 2019، ابرام عقدين لإنشاء خطي استيراد الطاقة للكهربائية، مع هيأة الربط الخليجي.وذكر اعلام الوزارة في بيان ، أنه “ضمن فعاليات منتدى العراق للطاقة 2019، أبرمت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الأحد الموافق 15 /9/ 2019، عقداً مع هيئة الربط الخليجي، التابعة لمجلس التعاون الخليجي، لإنشاء خطين لنقل الطاقة الكهربائية الضغط الفائق (400) ك.ف، وقد مثل وزارة الكهرباء بابرام العقد الوزير لؤي الخطيب، ومثل هيئة الربط الخليجي رئيسها احمد ابراهيم”.وتابع أن “هيئة الربط الخليجي ستتحمل كلفة إنشاء الخطين، الذين سيكونان بطول، (300 كم)، مقسمة على مسافتين، داخل العراق (80 كم)، وداخل دولة الكويت (220 كم)، يتم ربطها بالمنظومة الوطنية العراقية، (محطة الفاو التحويلية) (400 ك.ف)، من جهة، وتكون امتداد للخط الأساسي للربط الخليجي من الجهة الأخرى، وبنفس المواصفات الفنية، المحددة (1800 MVA)، ومن المؤمل استيراد (500) ميكاواط، كمرحلة أولى، يتم تجهيزها بعد إنجاز الخطين قبل صيف 2020، وباسعار السوق الخليجية التنافسية التي سيتم المفاضلة فيها بعد الإنجاز”.وختم أن “الاتفاق تضمن بمرحلته الثانية، إنشاء منظومة تبادل للطاقة الكهربائية (التيار المستمر) (HVDC)، بين العراق ودول مجلس التعاون الخليجي، وبين اوربا”.

وفي سياق ذي صلة، أكملت كل من هيأة الربط الكهربائي لدول الخليج ووزارة الكهرباء العراقية، دراسة الجوانب المتعلقة بتوقيع اتفاقية الربط الكهربائي بين الهيئة وشبكة جنوب العراق.وكشف أحمد الإبراهيم؛ الرئيس التنفيذي للهيأة، عن “توقيع الاتفاقية الإطارية للربط الكهربائي بين الهيأة ووزارة الكهرباء العراقية الأسبوع المقبل، لإمداد جنوب العراق بنحو 500 ميجا واط من الطاقة من شبكة الربط الخليجي، على أن يرى المشروع النور خلال عام 2020″، وفقا لجريدة (الاقتصادية) السعودية.وأوضح أن “الهيأة لديها خلال العام رؤية جديدة فيما يتعلق بالربط الكهربائي لشبكات الكهرباء مع الدول المجاورة، في مقدمتها الربط مع جنوب العراق، بعد أن أصبح النظر في الموضوع أكثر جدية“.

وأشار إلى أن “الهيأة ستقوم ببناء خطي ربط كهرباء يمكنان دول الخليج من تزويد الشبكة الوطنية العراقية عند الحاجة كمرحلة أولى تعزز الطاقة الكهربائية المزودة لمناطق جنوب العراق”، لافتا إلى أن “المشروع يعد من المشاريع الاستراتيجية التي تعزز أواصر التعاون في المجالات الاقتصادية والاجتماعية بين الخليج والعراق“.ووفقا للجريدة، أن وفد الربط الكهربائي الخليجي، عقد اجتماعا مع المسؤولين في وزارة الطاقة العراقية لاستكمال المباحثات التي أجريت في وقت سابق، لوضع اللمسات الأخيرة قبل المضي قدما في عملية الربط النهائي المزمع إجراؤها في المرحلة المقبلة.

وأضافت: وجرت مناقشة متطلبات الربط النهائي الفنية والمالية والقانونية التي تسهم في تعجيل إجراءات الربط، والتطرق إلى الاستثمار في مجال الطاقة من خلال تجارة الطاقة وتوفيرها كسلعة استراتيجية يمكن تسويقها عبر الإقليم العربي وصولا إلى أوروبا.وأشار الإبراهيم إلى أن “الهيأة شاركت بفاعلية في مؤتمر الطاقة العالمي في أبو ظبي لمناقشة قضايا قطاع الطاقة وتحدياته، واستعرضت الابتكارات في الطاقة“.وبين أن “المشاركات تمثلت في محاضرات تناولت الدور الريادي لشبكة الربط الكهربائي الخليجي لرفع مستوى الموثوقية للأنظمة الكهربائية الخليجية، وأمن الطاقة الكهربائية لدول مجلس التعاون، وكذلك المنافع الاقتصادية الذي تحققها الهيأة للدول الأعضاء، والرؤى المستقبلية“.ولفت الإبراهيم إلى أن “الهيأة حرصت من خلال مشاركتها في المؤتمر على التقاء مختصين دوليين وإقليميين، لمناقشة الآراء والمقترحات والتوصيات التي تسهم في تطوير قطاع الطاقة وتساعد على زيادة حجم التعاون بين دول الخليج والمنظمات العالمية في القطاع، لتعزيز أمن الطاقة وزيادة فرص الاستثمارات وتطوير مصادر الطاقة المتجددة“.

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