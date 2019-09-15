وزارة الكهرباء تعلن عن إبرام عقدين لإنشاء خطي استيراد الطاقة للكهربائي من دول الخليج العربي

بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة الكهرباء، الأحد، 15 أيلول، 2019، ابرام عقدين لإنشاء خطي استيراد الطاقة للكهربائية، مع هيأة الربط الخليجي.

وذكر اعلام الوزارة في بيان ، أنه “ضمن فعاليات منتدى العراق للطاقة 2019، أبرمت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الأحد الموافق 15 /9/ 2019، عقداً مع هيئة الربط الخليجي، التابعة لمجلس التعاون الخليجي، لإنشاء خطين لنقل الطاقة الكهربائية الضغط الفائق (400) ك.ف، وقد مثل وزارة الكهرباء بابرام العقد الوزير لؤي الخطيب، ومثل هيئة الربط الخليجي رئيسها احمد ابراهيم”.

وتابع أن “هيئة الربط الخليجي ستتحمل كلفة إنشاء الخطين، الذين سيكونان بطول، (300 كم)، مقسمة على مسافتين، داخل العراق (80 كم)، وداخل دولة الكويت (220 كم)، يتم ربطها بالمنظومة الوطنية العراقية، (محطة الفاو التحويلية) (400 ك.ف)، من جهة، وتكون امتداد للخط الأساسي للربط الخليجي من الجهة الأخرى، وبنفس المواصفات الفنية، المحددة (1800 MVA )، ومن المؤمل استيراد (500) ميكاواط، كمرحلة أولى، يتم تجهيزها بعد إنجاز الخطين قبل صيف 2020، وباسعار السوق الخليجية التنافسية التي سيتم المفاضلة فيها بعد الإنجاز”.