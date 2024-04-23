وزارة الكهرباء مستمرة بالتوقيع على عقود فاسدة لزيادة القطع الكهربائي!!!

وزارة الكهرباء مستمرة بالتوقيع على عقود فاسدة لزيادة القطع الكهربائي!!!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رعى وزير الكهرباء  الإطاري زياد علي فاضل، اليوم الثلاثاء، مع شركة (GA) توقيع العقد المركزي ، لتحديث الوحدات التوليدية في محطات الانتاج الغازية بعموم العراق.ويتضمن العقد إدخال التقنيات الحديثة لملائمة الظروف التشغيلية ، وزيادة كفاءة الوحدات العاملة، واستحصال الطاقات الضائعة ( بطاقة 548 ميغاواط كمرحلة اولى )، بظل ارتفاع درجات الحرارة خلال الصيف .يذكر ان مبالغ عقود وزارة الكهرباء تجاوزت 100 مليار دولار من 2006 ولغاية 30/3/2024 بدون فائدة للبلد ومازال مفتاح تشغيل وإطفاء الكهرباء بيد إيران حصرا !!!!.

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