وزارة الكهرباء مستمرة بالكذب على المواطن ..”الكهرباء ستكون جيدة في الصيف”!!

وزارة الكهرباء مستمرة بالكذب على المواطن ..”الكهرباء ستكون جيدة في الصيف”!!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال أحمد العبادي المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء، الخميس، ان “الوزارة بدأت استعدادات مبكرة، شملت صيانة للوحدات التوليدية في محطات الإنتاج، وافتتاح مشاريع جديدة كانت متلكئة دخلت للخدمة منها محطة المسيب وتشغيل الوحدة الثانية من محطة صلاح الدين وكذلك تحويل خطوط الضغط الناقلة الى خطوط ثنائية مزدوجة”. وأضاف  في حديث صحفي، ان “الوزارة حققت انجاز هذا العام بزيادة متحققة بلغت 3000 ميكا واط، بعد ما كانت نسبة الصيف الماضي 24000 ميكا واط، يعني ان الانتاج سيصل هذا الصيف 27000 ميغا واط، بمعدل استقرار رغم الحمل ما يعني ان الزيادة المتحققة ستنعكس إيجابيا عل ساعات تشغيل الكهرباء”.  واتم العبادي حديثة: ان “الحكومة تعمل على حقول الغاز الوطنية بجدية، ولكنها غير مكتملة مما يعني ان الحاجة ضرورية وملحة لاستيراد الغاز من إيران، مشيراً الى ان إيران وعدت بتشغيلنا بالكميات المطلوبة، ونأمل ان لا نمر بأزمة غاز لأي ضرف كان”. يذكر ان الصيف الماضي حدث نقص في كميات الغاز المستورد مما جعل من المنظومة الكهربائية تنهار لمدة 10 أيام، واثار ذلك مخاوف المواطن العراقي عن استعدادات الوزارة هذا الصيف. يذكر ان تصريحات وزارة الكهرباء قبل كل موسم صيف هكذا وبالواقع خدمة فاشلة لآن مفتاح التشغيل والإطفاء ما زال بيد مرجعيتهم الإيرانية .

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