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اليوم..سعر صرف الدولار = 155000 ديناراً
وزارة المالية:إيرادات البلد تشكل 97% من بيع النفط والعراق إلى المجهول
البنك الدولي:العراق دولة فاشلة واقتصاده هش وديون البلد تجاوزت (152) مليار دولار
السوداني يفتتح مركز البيانات الوطني في مقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء
الزراعة النيابية:الخلافات مازالت قائمة بشان مشروع قانون ايجار الأراضي الزراعية
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البنك الدولي:العراق دولة فاشلة واقتصاده هش وديون البلد تجاوزت (152) مليار دولار
الأحزاب العراقية بين الفساد وتسييس القضاء من يحاسب من؟
أكثر من (8) مليارات دولار سنوياً التحويلات المالية للعمالة الأجنية في العراق
تجريف بساتين حزام بغداد من قبل ميليشيا الحشد بدعم السوداني لتدمير العراق
إيران وميليشيات حشدها الشعبي وراء استمرار تجريف البساتين العراقية
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طعن العراق في ظهره من قبل الكويت لن يمر ولن ينسى
العفو الدولية تطالب حكومة السوداني بسحب قوانينها التعسفية ضد حرية التعبير والتظاهر السلمي
الأمن الوطني العراقي تحت القيادة الإيرانية بزعامة الدعوجي( أبو علي البصري)
موازنة 2023 موازنة الميليشيات وتعزيز سلطة النفوذ الإيراني
نريد كشف حساب بثروات حكام العراق الجدد وحكام العراق القدامى !؟!
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الحكومة التركية تستعد لزلزال اسطنبول وممثل مشهور يغادرها
إيطاليا..العثور على سفينة شحن رومانية يعود تاريخها إلى القرن الأول قبل الميلاد
في ولاية أمريكية ..”برغر كينغ”.. من سلة المهملات إلى أطباق الزبائن
أصحاب المليارات يجتمعون في ولاية أيداهو الأمريكية لعقد الصفقات
ممثلون أميركيون يهددون بالإضراب مقابل صرف حقوقهم المالية
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البنك الدولي:العراق دولة فاشلة واقتصاده هش وديون البلد تجاوزت (152) مليار دولار
مصدر كري مسؤول:زيارة البارزاني إلى الإمارات تهدف إلى تصدير النفط من الإقليم دون تدخل الحكومة الاتحادية
إيران:ببركة الإمام الحسين بلادنا اليوم عظيمة جراء المال العام العراقي المتدفق عليها كالشلالات !
مصدر سياسي:أكثر من (950) مليار دولار حجم المال العام المسروق من قبل زعماء الطبقة السياسية
خبير اقتصادي:تركيا تفرض على العراق(6) شروط مقابل إعادة تصدير النفط عبر مينائها
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- اذاعة INN