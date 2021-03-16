وزارة المالية:البنك المركزي يتولى الرقابة والإشراف المباشر على المصرف الزراعي

وزارة المالية:البنك المركزي يتولى الرقابة والإشراف المباشر على المصرف الزراعي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أصدرت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، توضيحا بشأن تفاصيل قرار البنك المركزي بالإشراف على المصرف الزراعي.وقالت الوزارة في بيان، انه “ضمن خطوات الاصلاحية التي تضمنتها الورقة البيضاء والتي نصت على تمكين البنك المركزي من الاشراف الفعال على القطاع المصرفي وتنظيمه بما يشمل سلطة الدمج والقسري للمصارف ذات الاداء المتدني، وافقت وزارة المالية اليوم الثلاثاء، المالك الوحيد للمصرف الزراعي، بالتنسيق المسبق بين وزارة المالية والبنك المركزي للمضي باجراءات الاصلاح المصرفي بتولي البنك المركزي الرقابة والإشراف المباشرين على المصرف الزراعي”.واضافت، انه “قد تم اتخاذ هذه الخطوة بمعرفة ودعم كامل من وزارة المالية وهي خطوة مهمة في عملية إعادة هيكلة وإصلاح المصرف الزراعي للسماح له بلعب دوره في تنمية الاقتصاد وخاصة القطاع الزراعي، وستكون اللجنة المشرفة هي لجنة مشتركة بين كوادر وزارة المالية والبنك المركزي العراقي ممثلة تمثيلاً كاملاً في اللجنة التي تشرف على عملية إعادة تنظيم المصرف الزراعي”.وأكدت وزارة المالية “لعملاء وموظفين المصرف الزراعي باستمرار عملية الاجراءت المصرفية خلال فترة إعادة التنظيم ودون إي تلكأت”.

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