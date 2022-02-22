وزارة المالية:التضخم في الأسعار “ظاهرة عالمية”

وزارة المالية:التضخم في الأسعار “ظاهرة عالمية”
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، إن التضخم في الأسعار “ظاهرة عالمية” غير مرتبط بتخفيض قيمة العملة.وذكرت الوزارة في بيان ، أن “التضخم في الأسعار هو ظاهرة عالمية غير مرتبط بتخفيض قيمة العملة”.وأضاف البيان، أن “استغلال بعض المستوردين والتجار بفرض أسعار إضافية لأغراض المنافسة وتحقيق مكاسب إضافية تؤدي أيضاً إلى هذه الظاهرة”. 

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