وزارة المالية:تطلق (700) مليار دينار إلى حكومة الإقليم لتمويل رواتب موظفيها

وزارة المالية:تطلق (700) مليار دينار إلى حكومة الإقليم لتمويل رواتب موظفيها
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة المالية، اليوم الأحد،  إطلاق قرض بقيمة 700 مليار دينار لتمويل رواتب موظفي الإقليم .وقالت الوزارة في بيان: إنه “تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء وبمتابعة وزيرة المالية طيف  سامي محمد، أصدرت الوزارة ، كتباً  تقضي بمنح حكومة الإقليم قرضاً بقيمة 700 مليار دينار لسد رواتب موظفي الإقليم بضمان وديعة تقدمها لوزارة المالية الاتحادية على أن يتم تسويتها من مستحقات الإقليم بعد التزامهم ببنود قانون الموازنة، وذلك بناء على موافقة مجلس الوزراء وتنفيذاً لما جاء بقراره المرقم (23520) لسنة 2023”.وأضافت أن “ذلك جاء من الحرص في تطبيق إجراءاتها وفق ما ورد في قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023، ومنها تأمين الحقوق المالية لمستحقيها، وتأكيداً لحرص الحكومة  على تلبية متطلبات الموظفين في إقليم كردستان، وتنفيذاً للإصلاحات المالية الهادفة الى تعزيز النمو الاقتصادي”.

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