وزارة المالية تؤكد على التحول الرقمي واستخدام الأنظمة الإلكترونية الحديثة

وزارة المالية تؤكد على التحول الرقمي واستخدام الأنظمة الإلكترونية الحديثة
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت وزارة المالية، الاثنين، مواصلة جهودها لتنفيذ خطط الأتمتة والتحول الرقمي واستخدام الأنظمة الإلكترونية الحديثة.وذكر بيان للمالية، أن “الوزيرة طيف سامي، ترأست الاجتماع الدوري لهيئة الرأي، بحضور وكيل الوزارة والمدراء العامين في الدوائر والمصارف والهيئات والشركات التابعة لها”.وأوضح، أن “الاجتماع ناقش عددا من الموضوعات المُدرجة في جدول الأعمال، ومنها مراجعة توصيات اللجان المُشكلة من قِبل هيئة الرأي للجلسات السابقة، وتحديد مراحل التقدم ونِسب الإنجاز، فضلاً عن مناقشة التعديلات المُقترحة في سبيل تطوير أداء الوزارة وتكيفها مع متطلبات ورؤيا الإدارة المالية الحديثة التي يشهدها قطاع المال والأعمال.وأكمل البيان، أن “الاجتماع تناول التأكيد على تنفيذ توصيات مجلس الوزراء، والتأكيد على مواصلة الجهود الحثيثة وتوفير الإمكانيات ضمن إطار البرنامج الحكومي لتطوير الأداء المالي المصرفي، وتنفيذ الخطط المالية والإستراتيجية منها، الأتمتة والتحول الرقمي، واستخدام الأنظمة الإلكترونية الحديثة والنهوض بواقع العمل، لتقديم الخدمات الأمثل للمواطنين.

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