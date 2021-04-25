وزارة المالية تعلن عن إنجاز تعليمات تنفيذ قانون الموازنة والطعن بها لن يؤخر تنفيذها

وزارة المالية تعلن عن إنجاز تعليمات تنفيذ قانون الموازنة والطعن بها لن يؤخر تنفيذها
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة المالية، اليوم الاحد، عن انجاز تعليمات تنفيذ قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 المصادق من قبل رئاسة الجمهورية.وذكرت الوزارة، في بيان ، انه “نظراً للتشريع ونشر  قانون رقم ٢٣ لسنة ٢٠٢١ الموازنة العامة الاتحادية للدولة لجمهورية العراق  للسنة المالية ٢٠٢١ في جريدة الوقائع العراقية  الرسمية  ذي العدد ٤٦٢٥ في ١٢ نيسان ٢٠٢١، ندعو كافة وحدات انفاق الوزارات والمحافظات والهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارة الحضور الى وزارة المالية / دائرة الموازنة يوم الاثنين الموافق ٢٦ / ٤ / ٢٠٢١ لغرض استلام تعليمات تنفيذ الموازنة العامة للسنة المالية ٢٠٢١ و تعليمات تنفيذ الموازنة التخطيطية للقطاع العام والهيئات والشركات الممولة ذاتياً”.وتابع “حيث تم  الانتهاء من تعليمات الموازنة الاتحادية لعام 2021 بعد اجراء التدقيق النهائي من قبل وزارتي المالية والتخطيط”.وأكد الوزارة في ختام بيانها، ان “الطعون في الموازنة لن يؤخر بتنفيذها”.

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