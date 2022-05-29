وزارة المالية تعلن عن تضمين تخصيصات المحاضرين والعقود في موازنة 2022

وزارة المالية تعلن عن تضمين تخصيصات المحاضرين والعقود في موازنة 2022
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق – أعلنت وزارة المالية، اليوم الأحد، عن تضمين تخصيصات المحاضرين والعقود بموازنة 2022.وقال مستشار وزارة المالية عبد الحسن جمال، في تصريح صحفي، إن “وزارة المالية وضعت لمساتها الأخيرة بخصوص قانون الموازنة و أخذت بنظر الاعتبار جميع التخصيصات”.وأضاف أن “دائرة الموازنة أكدت قبل عدة أيام وضع تخصيصات مالية للمحاضرين والعقود لكن ننتظر الحكومة القادمة، لأن الحكومة الحالية ليس لديها صلاحيات رفع مسودة القوانين إلى البرلمان”.وأشار جمال إلى أن “السقوف المالية للموازنة لم تحدد بصورة نهائية، حيث إن أسعار النفط لها دور، لذلك يجب أن تردنا أسعار النفط المقترحة من قبل وزارة النفط وكميات النفط التي تباع حسب اتفاقيات مع أوبك”.وفيما يخص قانون الدعم الطارئ، أوضح أن “القانون الأول توقف بحسب قرار المحكمة الاتحادية، أما القانون الحالي ففي طور المناقشة”، لافتاً إلى أن “القانون بشكل عام مشابه كثيراً للقانون الذي تم إيقافه، لكن حتى الآن لم توضع سقوف مالية لهذا القانون”، مؤكداً أن “هذا القانون سيخدم شرائح واسعة وهو قانون مهم جداً”، معرباً عن أمله بأن “يسير بالطرق القانونية الصحيحة، لكي لا يتم الطعن به من قبل الحكومات القادمة”.

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