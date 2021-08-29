وزارة المالية تناقش تخصيصات هيأة التقاعد ضمن موازنة 2022

وزارة المالية تناقش تخصيصات هيأة التقاعد ضمن موازنة 2022
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- عقدت وزارة المالية، الأحد، اجتماعا لمناقشة تخصيصات الهيئة العامة للتقاعد ضمن موازنة 2022.وذكر بيان للوزارة، ، أن وزيرها “علي عبدالأمير علاوي  ترأس اليوم، اجتماع الجلسة الـ20 الخاصة بلجنة اعداد استراتيجية الموازنة العامة الاتحادية للمدى المتوسط ٢٠٢٢-٢٠٢٤ وبحضور كل من مستشاري رئيس الوزراء و وكيلي وزارتي المالية والتخطيط ومستشار وزارة المالية ورئيس الهيئة العامة لمراقبة تخصيصات الوزارات الاتحادية ورئيس الهيئة العامة للتقاعد وعدد من المدراء العامين ذوي العلاقة”.وأضاف البيان، أن “الاجتماع ناقش جملة من المواضيع الإساسية ومنها تحديد سقوف الإنفاق من قبل وزارة المالية في اطار موارنة العام ٢٠٢٢، اضافة الى بحث موضوع الدين العام وتحديد سقوف القروض بضمنها القروض المستمرة ومتابعتها”.وتابع: “كما شهد الإجتماع إستكمال دراسة آلية تطبيق نموذج الموازنة المقترحة ومناقشة سبل اعداد وتنفيذ الموازنة الاتحادية للسنة المقبلة وفق محددات الواقع الاقتصادي الراهن وانسجاما مع التوجه الاصلاحي الذي تتبناه الحكومة العراقية الهادف الى اعداد موازنة نوعية تعتمد في جوهرها على الأداء والبرامج الانتاجية الواجب اتباعها”.وأشار إلى، “مناقشة تخصيصات الهيئة العامة للتقاعد ضمن موازنة العام المقبل والتأكيد على دعم الصندوق التقاعدي بما يكفل تقديم افضل الخدمات التقاعدية لشريحة واسعة من المجتمع العراقي”.وشدد علاوي، خلال الاجتماع، على “اهمية الشروع بإعداد وتنفيذ مشروع الموازنة وفق الخطط الستراتيجية المعدُة  والداعمة لمسارات الإصلاح التي تصب في صالح الاقتصاد الوطني ومنح الاولوية للمشاريع الاستراتيجية التي تنفذ عبر القروض التنموية”.

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