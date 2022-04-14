وزارة المالية تنفي تخفيض سعر صرف الدولار في موازنة 2022

وزارة المالية تنفي تخفيض سعر صرف الدولار في موازنة 2022
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدرت وزارة المالية، اليوم الخميس، توضيحا بشأن إعادة سعر الدولار الى 120 الف دينار في الموازنة المقبلة.وقالت وكيل الوزارة طيف سامي في بيان : “لا صحة للخبر المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي والمنسوب إلى وكيل وزارة المالية حول وجود مناقشات جارية لإعادة خفض سعر الدولار إلى 120 ألف دينار ضمن موازنة عام 2022”.وأضافت انها “لا تملك أي صفحة لها على مواقع التواصل الاجتماعي”.

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