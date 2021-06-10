وزارة المالية تنفي تصريح نسب إلى وزيرها حول قيمة سعر صرف الدولار

وزارة المالية تنفي تصريح نسب إلى وزيرها حول قيمة سعر صرف الدولار
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- نفت وزارة المالية، الخميس، تصريحا نسب إلى وزيرها حول الدولار.وذكر بيان للوزارة، أن “وزارة المالية تنفي ما تناقلته بعض وسائل الاعلام والوكالات الاخبارية حول تصريح نسبّ لوزير المالية علي عبدالامير علاوي ( ان القيمة الحقيقية مقابل الدينار العراقي هي (300) الف دينار لكل (١٠٠ $)”.وأضاف البيان، أن “الوزارة تؤكد أن تناقل البعض لمثل هذه التصريحات والأخبار اللامسؤولة والتي لا اساس لها من الصحة تهدف الى زعزعة استقرار الوضع الاقتصادي وتربك الرأي العام”..ودعت الوزارة، بحسب البيان، إلى “إعتماد الأخبار والمعلومات من خلال المكتب الإعلامي لوزارة المالية وزيارة الموقع الإلكتروني والصفحات الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك وتويتر”.

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