وزارة المالية :س”نحقق”بموضوع نقل أكثر من تريليون دينار من أحدى الحسابات المصرفية

وزارة المالية :س”نحقق”بموضوع نقل أكثر من تريليون دينار من أحدى الحسابات المصرفية
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- اصدرت وزارة المالية، الاثنين، توضيحا حول ما تداولته بعض المواقع الإعلامية حول نقل حسابات مصرفية حكومية.وذكر بيان للمالية ، انه تردد في الأونة الاخيرة عبر بعض وسائل الإعلام ، بيانات عن ((نقل اكثر من تريليون دينار من احد الحسابات المصرفية الحكومية _ دون قيام وزارة المالية والكمارك بإدخاله الى خزينة الدولة))، وبهذا الصدد تود الوزارة التأكيد على انها قررت مسبقا اجراء تحقيق دقيق مع الجهات المعنية بحسب الاوليات والوثائق المتعلقة بأصل الموضوع ومواضيع ذات علاقة بالهياة العامة للضرائب لغرض تحديد مدى دقة ذلك ومن هي الجهات المسؤولة، ومعالجة حالات الخلل الواردة بهذا الشأن على مستوى الافراد والسياسات ان وجدت بدون اي تراجع او تأخير عملا بالمسؤولية الاخلاقية والوطنية وحماية المال العام.واشارت الوزارة الى ان الوزير المستقيل الدكتور علي علاوي قد عمل منذ تسمنه الوزارة حتى استقالته على ضرب منابع الفساد وتجفيفه في جميع مفاصل الوزارة من خلال وضع استراتيجية وخطط اتمتة مؤسسات الوزارة واختيار كبار المستشارين الدوليين لهذه المشاريع وان الوزارة مستمرة بتنفيذ هذه الاستراتيجيات لتحقيق الاهداف المرجوة التي ستنقل وزارة المالية والمؤسسات المرتبطة بها نحو الاداء الكفوء وتقليص مساحات التلاعب والفشل.

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