وزارة المالية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي تؤكدان على تعزيز التعاون بينهما

وزارة المالية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي تؤكدان على تعزيز التعاون بينهما
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحثت وزيرة المالية طيف سامي، اليوم الأربعاء (26 آذار 2025)، مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات المالية والفنية.وذكر بيان للوزارة، إن “وزير المالية استقبلت ممثل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وناقشت معه سبل التعاون لدعم المشاريع التنموية وتحقيق التنمية المستدامة، مع التركيز على تبادل الخبرات والتجارب لتحسين الخدمات المالية”.وشددت الوزيرة، بحسب البيان، على “أهمية التعاون لتحقيق نتائج ملموسة تخدم الاقتصاد الوطني وترفع كفاءة الخدمات”.من جانبه، استعرض ممثل الوكالة الإنجازات السابقة والنماذج الناجحة لدعم الخطط الوطنية، كما طرح آليات فنية ومالية لتطوير العمل المشترك، مؤكدا دعم الوكالة وإلتزامه بتقديم الدعم اللازم لتعزيز العلاقات الثنائية.

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