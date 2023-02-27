وزارة المالية وصندوق النقد العربي يبحثان إنخراط العراق بالنظام المالي بين الدول العربية

وزارة المالية وصندوق النقد العربي يبحثان إنخراط العراق بالنظام المالي بين الدول العربية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحثت وزير المالية طيف سامي، اليوم الاثنين، مع مدير صندوق النقد العربي عبد الرحمن الحميدي والوفد المرافق له إصلاحات العراق في القطاع المصرفي.وذكرت الوزارة في بيان ، أنه “على هامش فعاليات المؤتمر الـ 34 للإتحاد البرلماني العربي المنعقد في بغداد استقبلت وزير المالية طيف سامي مدير صندوق النقد العربي عبد الرحمن الحميدي والوفد المرافق له”.واضافت أن “الجانبين ناقشا خطوات العراق في الانخراط بالنظام المالي بين الدول العربية، الى جانب إستعراض الإجراءات والإصلاحات التي تجريها الحكومة العراقية في مجال القطاع المصرفي والمالي بما يُسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية في العراق”.وتابع البيان ان ” سامي استعرضت مع الوفد أهم التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه دول المنطقة، فضلاً عن العلاقات الثنائية المشتركة بين العراق والصندوق العربي ، والدفع باتجاه تنمية التعاون المتبادل في مجال المال والإقتصاد ، فضلا عن بحث آليات التعاون المشترك في مجال دعم السياسات المالية والمصرفية وبناء القدرات البشرية”.

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