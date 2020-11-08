وزارة الموارد المائية تدعو إلى استثمار الصحراء

وزارة الموارد المائية تدعو إلى استثمار الصحراء
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أصدرت وزارة الموارد المائية، اليوم الأحد (08 تشرين الثاني 2020)، بياناً بشأن دعوات ’’استثمار الصحراء’’ باستخدام المياه الجوفية.وذكرت الوزارة في بيان ، أنه “يرد في وسائل الاعلام، توجه المحافظات المطلة على صحراء غرب الفرات بدعوة المستثمرين المحليين والاقليميين لاستثمار المياه الجوفية وخاصة للأغراض الزراعية، التي تحتاج إلى الكثير من المياه دون التنسيق والتعاون مع وزارة الموارد المائية بموجب القانون هي الجهة القطاعية المسؤولة عن التخطيط لتنمية الموارد المائية المختلفة، بشكل مستدام ومنها المياه الجوفية وحمايتها من الاستنزاف والسحب الجائر”.وأضاف البيان، أن “خزين المياه الجوفية المستدام متوفر بكميات قليلة، ولا تتيح التوسع الهائل للاستثمار الزراعي، وان الخزين الاستراتيجي هو حصة أجيال المستقبل من ثروة العراق المائية، وكذلك هو خزين حيوي لتلبية احتياجات مياه الشرب في ظروف الجفاف الاستثنائية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وشح المياه الذين يحدثان نتيجة التغييرات المناخية وتزايد عدد سكان العراق”.ودعت وزارة الموارد، “المحافظات المعنية بالموضوع للتنسيق مع الوزارة، لغرض رسم خارطة طريق صحيحة لضمان ثروة العراق المائية، وتنميتها بشكل مستدام وتحقيق الرفاه لأبناء شعبنا العزيز”.

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