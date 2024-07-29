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حزب تقدم ينفي وجود إتفاق مع العصائب على مرشح تسوية لرئاسة البرلمان
النزاهة النيابية:محافظ البنك المركزي(علي العلاق) فاشل وفاسد ويجب محاسبته
النفاق ..وزير الكهرباء:إنتاج الطاقة وصل إلى أكثر من (27) ميغا واط بفضل السوداني
تحالف الفتح يدعو السوداني لحل أزمة تشكيل حكومة ديالى
السوداني يعلن عن تطبيق الأسلوب التشاركي في مستشفيات(6) محافظات مع الشركات الأجنبية
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رئيس وزراء بريطانيا يدعو إلى وقف العدوان الإسرائيلي على غزة
بلينكن:لا نريد “التصعيد” مع حزب الله اللبناني
أون:العلاقات “الودية” مع الصين ستمضي “بقوة”
لقاء بايدن نتانياهو محاولة لمعالجة بعض الثغرات في وقف إطلاق النار في غزة
السيسي:الواقع الإقليمي والدولي الراهن يفرض على مصر تحديات جديدة وأوضاعا مركبة
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- اراء ومقالات
- اقتصادية
النزاهة النيابية:محافظ البنك المركزي(علي العلاق) فاشل وفاسد ويجب محاسبته
النفاق ..وزير الكهرباء:إنتاج الطاقة وصل إلى أكثر من (27) ميغا واط بفضل السوداني
السوداني يعلن عن تطبيق الأسلوب التشاركي في مستشفيات(6) محافظات مع الشركات الأجنبية
وزارة النفط:أكثر من (102) مليون برميل نفط الصادرات لشهر حزيران الماضي
اليوم..انخفاض طفيف في أسعار صرف الدولار
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منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
رايتس ووتش:الإعدامات الجماعية في ظل حكومة السوداني الإطارية جرائم إنسانية
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العصائب:زواج القاصرات فتوى خمينية واجبة التنفيذ وسنزوج بناتنا “الزينبيات”من ذوي الأعمار 9 سنوات
مصدر سياسي:أكثر من مليون عامل أجنبي يعملون في العراق بشكل غير قانوني
مصدر سياسي:السوداني خصص(123) مليار دينار لتغطية نفقات الزوار الإيرانيين بمناسبة أربعينية الحسين
الاستثمار النيابية:الاستثمار في العراق سرقة للمال العام بغطاء حكومة السوداني
حكومة السوداني تمنح (1.495) مليار ديناراً لدكاكين الأحزاب البالغة (299) دكاناً بمعدل (5) مليار لكل منها
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- اذاعة INN