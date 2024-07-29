وزارة النفط:أكثر من (102) مليون برميل نفط الصادرات لشهر حزيران الماضي

وزارة النفط:أكثر من (102) مليون برميل نفط الصادرات لشهر حزيران الماضي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة النفط، الاثنين، عن مجموع الصادرات النفطية المتحققة لشهر حزيران الماضي.وقالت النفط في بيان، انه “وبحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو)، فقد بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (102) مليون و(314) ألفاً و(548) برميلاً”.وأشارت الاحصائية وفقاً للبيان الى، ان “مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر حزيران الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (102) مليوناً و(11) ألفاً و(928) برميلاً”.ولفت البيان الى ان “الصادرات إلى الاردن فقد بلغت (302) ألف و(620) برميلاً”.

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