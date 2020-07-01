وزارة النفط:أكثر من 2 مليار دولار إيرادات العراق من بيع نفطه لشهر حزيران الماضي

بغداد/شبكة أخبار العراق- اعلنت وزارة النفط، الأربعاء (01 تموز 2020)، مجموع الصادرات والإيرادات المتحققة لشهر حزيران الماضي، بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية “سومو”.

وقالت الوزارة في بيان، إن “كمية الصادرات من النفط الخام بلغت (84) مليونا و(490) الفا و( 194 ) برميلا ( اربعة وثمانون مليونا واربعمائة وتسعون الفا ومائة واربعة وتسعون برميلاً) ، بايرادات بلغت اكثر من (2) مليار و(861) مليونا و (140 ) الف دولار (اثنان مليار وثمانمائة وواحد وستون مليونا ومائة واربعون الف دولار ) .

واضافت أن ” ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر حزيران الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (81) مليونا و( 7 ) الاف و (675) برميلا ، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان بلغت الكميات المصدرة ( 3) ملايين و( 482) الفا و( 519 ) برميلا”.