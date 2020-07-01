وزارة النفط:أكثر من 2 مليار دولار إيرادات العراق من بيع نفطه لشهر حزيران الماضي

وزارة النفط:أكثر من 2 مليار دولار إيرادات العراق من بيع نفطه لشهر حزيران الماضي
آخر تحديث:

بغداد/شبكة أخبار العراق- اعلنت وزارة النفط، الأربعاء (01 تموز 2020)، مجموع الصادرات والإيرادات المتحققة لشهر حزيران الماضي، بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية “سومو”.وقالت الوزارة في بيان، إن “كمية الصادرات من النفط الخام بلغت (84) مليونا و(490) الفا و( 194 ) برميلا ( اربعة وثمانون مليونا واربعمائة وتسعون الفا ومائة واربعة وتسعون برميلاً) ، بايرادات بلغت اكثر من (2) مليار و(861) مليونا و (140 ) الف دولار (اثنان مليار وثمانمائة وواحد وستون مليونا ومائة واربعون الف  دولار ) .واضافت أن ” ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر حزيران الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق  بلغت (81) مليونا و( 7  ) الاف و (675) برميلا  ، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان بلغت الكميات المصدرة ( 3) ملايين و( 482) الفا و( 519 ) برميلا”.واشار البيان إلى ان “المعدل اليومي الكلي للصادرات بلغ ( 2 ) مليونا و( 816)  الف برميل ، حيث كان المعدل اليومي للتصدير من موانئ البصرة (  2 ) ملايين و(  700 ) الف برميل ، ومن جيهان كان المعدل اليومي ( 116 ) الف برميل”، مبيناً أن “معدل سعر البرميل الواحد بلغ  ( 33.864 ) دولارا”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *