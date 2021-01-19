وزارة النفط:أكثر من 4 مليار دولار إيرادات بيع النفط لشهر كانون الأول 2020

وزارة النفط:أكثر من 4 مليار دولار إيرادات بيع النفط لشهر كانون الأول 2020
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة النفط، اليوم الثلاثاء، عن مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر كانون الاول الماضي، بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو).وذكرت الوزارة في بيان، أنه “بلغت كمية الصادرات من النفط الخام ( 88 ) مليوناً و( 211 ) الف و( 750 ) برميل ( ثمانية وثمانون مليونا و مائتان واحدى عشر الفا وسبعمائة وخمسون برميلا )، بإيرادات بلغت (4) مليار و(235 ) مليونا و (313) الف دولار ( اربعة مليارات ومائتان وخمسة وثلاثون مليوناً وثلاثمائة وثلاثة عشر الف دولار)”.وأضافت، “جاء في الاحصائية ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر كانون الاول الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت ( 85 ) مليوناً و( 195 ) الف و( 608 ) برميل، بإيرادات بلغت (4) مليار و(89) مليونا و (41) الف دولار ، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان (3) مليون و(16) الف و(142) برميلا ، بايرادات بلغت (146) مليونا و(272) الف و(112) دولارا، معدل سعر البرميل الواحد (48.013) دولاراً”.واشارت الاحصائية الى ان “الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل (31) شركة عالمية مختلفة الجنسيات، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي”.يذكر ان الوزارة ومن خلال ايمانها باطلاع الشعب على عمليات التصدير والايرادات المتحققة منه اتخذت هذا الاجراء الشهري.

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