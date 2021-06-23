وزارة النفط:أكثر من 5 مليارات دولار إيرادات بيع النفط لشهر آيار الماضي

وزارة النفط:أكثر من 5 مليارات دولار إيرادات بيع النفط لشهر آيار الماضي
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- اعلنت وزارة النفط عن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر آيار الماضي ، بحسب الاحصائية النهائية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية “سومو”.وبلغت كمية الصادرات من النفط الخام ( 89) مليونا (881) الفا و(268) برميلاً ( تسعة وثمانون مليونا وثمانمائة وواحد وثمانون الفا ومئتان وثمانية وستون برميلا)، بايرادات بلغت ( 5 ) مليارات و( 917 ) مليون و (932) الف  دولار .واشارت الاحصائية الى ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر آيار الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (86) مليونا و(820) الفا و ( 355  ) برميلا ، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة (3) ملايين و(60) الفا و(913) برميلا .وبينت الاحصائية ان الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل (32) شركة عالمية مختلفة الجنسيات ، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي.فيما بلغ  معدل سعر البرميل الواحد  (  65.842  ) دولارا .

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *