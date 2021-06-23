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صالح:مبادرة البنك المركزي تمثل هدفاً ستراتيجياً بتحريك سوق العمل
نائب يكشف عن فساد بملايين الدولارات في شراء الطاقة الكهربائية
حزب طالباني يطالب بكتابة دستور للإقليم لغرض الانفصال عن العراق
وزير الموارد المائية يطمئن فلاحي النجف بـ ” وفرة المياه”
وزارة النفط:أكثر من 5 مليارات دولار إيرادات بيع النفط لشهر آيار الماضي
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- عربية ودولية
الجيش الأمريكي: 50% نسبة انسحاب قواتنا من افغانستان
واشنطن تمدد عقوباتها على كوريا الشمالية لمدة عاما إضافيا
أبو الغيط:على إثيوبيا احترام حقوق مصر والسودان في المياه والقوانين الدولية
باكستان تمنع استخدام قواعدها الجوية للعمليات الأمريكية في افغانستان
مرشح خامئني ورجل الإعدامات الأول في إيران يفوز بمنصب الرئاسة
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- اراء ومقالات
- اقتصادية
صالح:مبادرة البنك المركزي تمثل هدفاً ستراتيجياً بتحريك سوق العمل
نائب يكشف عن فساد بملايين الدولارات في شراء الطاقة الكهربائية
وزير الموارد المائية يطمئن فلاحي النجف بـ ” وفرة المياه”
وزارة النفط:أكثر من 5 مليارات دولار إيرادات بيع النفط لشهر آيار الماضي
النزاهة النيابية تحذر من تأجيل تشريع قانون استرداد الأموال المنهوبة
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- رياضية
الحكومة البريطانية ستسمح بحضور أكثر من 60 ألف متفرج لنهائي بطولة أوروبا
ريال مدريد يضم الأعب دافيد ألابا إلى فريقه
العراق يحصد 13 مدالية في البطولة العربية لألعاب القوى
اليوم..ثلاث مباريات ضمن الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الممتاز بكرة القدم
الفيفا:العراق يحتل المرتبة السابعة آسيوياً من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022
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- تحقيقات
انعدام الشفافية في الإيرادات المالية ..وزارة النفط أنموذجاً
إيرادات نفط الإقليم لعائلة بارزاني وحكومة أبنها مسرور لن تسلم بغداد برميلاً واحداً لأنه مباع لمدة 50 عاماً
أهالي السليمانية وحلبجة يطالبون بالإنفصال عن حكومة البارزاني والتعامل المباشر مع بغداد
لن يكشف عن قتلة النشطاء والمتظاهرين إلا بعد إلغاء ميليشيا الحشد الإرهابية
إيران تمنح الصين مشاريع استراتيجية في العراق بحكم النفوذ
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- متابعات خاصة
تقرير:واشنطن باعت العراق إلى إيران والبلد أصبح القلب النابض لمشروعها التوسعي في المنطقة
رايتس ووتش:عمليات اغتيال الناشطين والمتظاهرين والصحفيين ثلثها نفذت في “عهد الكاظمي”
صواريخ إيران الباليستية لدى ميليشيا الحشد والحوثيين وعواقبها المزعزعة لأمن المنطقة
الكاظمي تحت أمرة ميليشيا الحشد والفشل المستمر
لامستقبل للعراق في ظل الحكم الشيعي الولائي
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