وزارة النفط:أكثر من (7) مليارات دولار إيرادات بيع النفط لشهر12/22

وزارة النفط:أكثر من (7) مليارات دولار إيرادات بيع النفط لشهر12/22
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت وزارة النفط في بيان ،اليوم الثلاثاء،حول مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر كانون الأول الماضي، بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو)، إن كمية الصادرات من النفط الخام بلغت (103) ملايين و(281) الف و(459) برميل ( مائة وثلاثة مليونا  ومائتان وواحد وثمانون الفا واربعمائة وتسعة وخمسون برميلا )، بإيرادات بلغت (7) مليارات و(708) ملايين و (556) الف دولار (سبعة مليارات وسبعمائة وثمانية مليوناً وخمسمائة وستة وخمسون دولار) . واشارت الاحصائية إلى ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر كانون الأول الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (100) مليون و(735) الف و(151) برميل ، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان (2) مليون و(223) الف و(338) برميلا، موضحة أن معدل سعر البرميل الواحد بلغ  (74.636) دولاراً. وبينت أن الكميات المصدرة قد تم تحميلها من قبل (36) شركة عالمية من  جنسيات عدة، من موانئ البصرة وخور الزبير والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي. 

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