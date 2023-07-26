وزارة النفط:أكثر من (7) مليار دولار إيرادات بيع النفط لشهر حزيران الماضي

وزارة النفط:أكثر من (7) مليار دولار إيرادات بيع النفط لشهر حزيران الماضي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة النفط، الأربعاء، الإحصائية النهائية لإيرادات النفط خلال شهر حزيران الماضي والتي بلغت (7) مليارات و(179) مليون دولار.وذكر بيان لإعلام الوزارة، ان “كمية الصادرات من النفط الخام بلغت (100) مليوناً و( 59) الف و(52 ) برميل ( مائة مليون و تسعة وخمسون ألفا واثنان وخمسون برميلا ) ، بإيرادات بلغت ( 7 ) مليارات و (179 ) مليونا و (760) الف دولار ( سبعة مليارات ومائة وتسعة وسبعون مليونا وسبعمائة وستون الف دولار)”.وأضاف ان “مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر حزيران الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت ( 98 ) مليوناً و( 725) الف و( 620 ) برميل ، فيما كانت الكميات المحملة من المستودعات الى الأردن (299) الف و(445) برميلا”.وأشار الى ان “معدل سعر البرميل الواحد بلغ ( 71.755 ) دولاراً، والكميات المصدرة قد تم تحميلها من قبل ( 33 ) شركة عالمية من جنسيات عدة ، من موانئ البصرة وخور الزبير والعوامات الاحادية على الخليج ومن ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط ومستودع كركوك الحديث بالشاحنات الحوضية”.

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