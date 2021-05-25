وزارة النفط:أكثر من 74 مليون دولار إيرادات بيع النفط لشهر نيسان الماضي

وزارة النفط:أكثر من 74 مليون دولار إيرادات بيع النفط لشهر نيسان الماضي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة النفط، الثلاثاء، مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر نيسان الماضي، بحسب الاحصائية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية “سومو”.وأشارت الاحصائية، إلى أن “مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر نيسان الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (85) مليون و(534) الف و ( 916  ) برميلا”.وبينت بالقول: “اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة (2) مليونا و(863) الفا و(403) برميلا”.وأضافت، أن “ايرادات شحنات النفط الخام المصدر التي تم تسويقها بعلاوة سعرية لتحقيق ايراد إضافي خلال شهر نيسان الماضي بلغ مجموعه  اكثر من (74) مليون و(992) الف و(080) دولار”.وبحسب الإحصائية: “بلغ  معدل سعر البرميل الواحد  (  62.779  ) دولارا”.يذكر ان الوزارة ومن خلال ايمانها باطلاع الشعب على عمليات التصدير والايرادات المتحققة منه اتخذت هذا الاجراء الشهري.

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