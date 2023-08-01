وزارة النفط:أكثر من (8) مليارات دولار إيرادات شهر تموز الماضي

وزارة النفط:أكثر من (8) مليارات دولار إيرادات شهر تموز الماضي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة النفط، اليوم الثلاثاء، ان ايرادات الشهر الماضي بلغت اكثر من 8 مليارات دولار.وذكر بيان للوزارة  ان “مجموع الصادرات من النفط الخام بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، بلغت (106) ملايين (755) الفا و(169) برميلا، بايرادات بلغت (8.293) مليار دولار”.واشار، الى ان “مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تموز الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (105) ملايين و (487) الفا و(610) براميل، في حين بلغت الكميات المصدرة الى الأردن (344) الفا و(804) براميل فيما كانت الصادرات من القيارة (922) الفا و (755) برميلا”.واضاف، ان “معدل الكميات اليومية المصدرة بلغت (3) ملايين و(444) الف برميل في اليوم”، منوها بأن “معدل سعر البرميل الواحد بلغ (77.69) دولارا”.

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