وزارة النفط:أكثر من (9) مليارات دولار إيرادات بيع النفط لشهر أيلول الماضي

وزارة النفط:أكثر من (9) مليارات دولار إيرادات بيع النفط لشهر أيلول الماضي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلنت وزارة النفط، يوم الأحد، مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر أيلول/سبتمبر الماضي والتي بلغت أكثر من 9 مليارات دولار.وبحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية “سومو” ، حيث بلغ مجموع كمية الصادرات من النفط الخام (103) ملايين (143) الفا و(199) برميلاً ، بايرادات بلغت (9.494) مليارات دولار .واشارت الاحصائية الى ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر أيلول الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (102) مليون و(220) الفا و (441) برميلا ،في حين بلغت الكميات المصدرة الى الأردن (449) الفا و(423) برميلا فيما كانت الصادرات من القيارة (473) الفا و(335) برميلا .ووفقا للإحصائية، فإن معدل الكميات اليومية المصدرة (3) ملايين، و(438) الف برميل في اليوم، في حين قد بلغ معدل سعر البرميل الواحد (92.05) دولاراً.

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