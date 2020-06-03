وزارة النفط:استثمار حقلي عكاز والمنصورية الغازي يغني العراق عن استيراده من إيران

وزارة النفط:استثمار حقلي عكاز والمنصورية الغازي يغني العراق عن استيراده من إيران
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت وزارة النفط عن توجه لاستثمار الغاز في حقلي عكاز والمنصورية.وقال وكيل الوزارة كريم حطاب، إن “المشاريع المعدة لاستثمار الغاز لاسيما في حقلي عكاز والمنصورية تغطي الحاجة المحلية وتغني عن الاستيراد، مؤكداً وجود توجه لاستثمار الحقول الغازية كالمنصورية وعكاز في ظل الحاجة الملحة”.وأضاف أن “هناك محاولات لدخول الشركات السعودية للاستثمار في حقل عكاز ،لافتاً إلى أن هذه الحقول كانت محالة الى شركات عالمية في الجولة الغازية الثالثة لكنها تلكأت.وبين أن “وزارة النفط خطت خطوات كبيرة في استثمار الغاز المصاحب لاسيما في البصرة وذي قار” .

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