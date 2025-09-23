وزارة النفط:التوقيع على عقد لإنشاء شبكة أنابيب لتوزيع مياه البحر إلى الحقول النفطية

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رعى وزير النفط حيان عبد الغني السواد، الإثنين (22 أيلول 2025) توقيع عقد إنشاء شبكة أنابيب لتوزيع مياه البحر إلى الحقول النفطية، مؤكدا على تطوير الحقول النفطية واستثمار الغاز، تنفيذًا للبرنامج الحكومي ودعمًا للاقتصاد الوطني.وقال الوزير، خلال حضوره ورعايته توقيع العقد بين شركة نفط البصرة وشركة CPP الصينية، إن “هذا العقد الكبير يأتي استكمالًا لسلسلة العقود التي تم توقيعها سابقًا من قبل شركة (توتال الفرنسية) مع عدد من الشركات، لتطوير مشروع تنمية الغاز في البصرة، والذي يتضمن استثمار الغاز من الحقول النفطية، وكذلك زيادة إنتاج النفط في حقل أرطاوي إلى 210 آلاف برميل يوميا”.وأضاف أن “المشروع الاستراتيجي الكبير هو إنشاء محطة لمعالجة مياه البحر بطاقة 5 ملايين برميل يوميًا، للاستفادة منها في حقن الماء في الحقول النفطية المختلفة”.وأوضح أن “هذه المياه سيتم معالجتها وتصفيتها وتوجيهها إلى الحقول النفطية المختلفة، لدعم الضغط المكمني لضمان ديمومة واستمرار إنتاج النفط الخام في الحقول الرئيسية: الرميلة، الزبير، غرب القرنة (1 و2)، وحقل مجنون، إضافة إلى ضخ كميات من الماء إلى حقول ميسان وذي قار أيضا”.وأشار عبد الغني إلى أن “العقد يتضمن إنشاء شبكة أنابيب لتوزيع هذه المياه إلى الحقول المختلفة، بطول إجمالي يزيد على 950 كيلومترًا، بعد تصفيتها من محطة التحلية الرئيسية وضخها عبر أنبوب رئيسي بقياس (56 عقدة)، تتفرع منه أنابيب فرعية بقياسات (48، 46، 36 عقدة) لتوزيع الماء على الحقول النفطية”.وأكد أن “هذا المشروع، بعد إنجازه، سيوفر ما يعادل 5 ملايين برميل من مياه الأنهار والمياه الجوفية التي تستخدم حاليا في حقن الآبار، ليُعاد توجيهها نحو الاستخدامات البشرية والزراعية”، مضيفا أن “المشروع قابل للتوسع في مرحلة لاحقة ليصل إلى (7–8) ملايين برميل يوميًا من مياه البحر”.

