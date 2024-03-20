وزارة النفط:تخفيض نسبة استيراد البنزين إلى 50%

وزارة النفط:تخفيض نسبة استيراد البنزين إلى 50%
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب ،الأربعاء، إن “وزارة النفط وضعت خطة ضمن سقف زمني لإنهاء عملية استيراد المشتقات النفطية وخصوصا مادة البنزين”، مبينا أنه “بعد تشغيل مصفى كربلاء انخفضت كمية استيراد البنزين إلى 7 ملايين لتر بعد أن كان العراق يستورد 14 مليون لتر”. وتابع طالب، أنه “بعد تشغيل مصفى الشمال فإن استيراد البنزين سينخفض إلى 4 ملايين لتر”، موضحا ان “زيادة الطاقة الإنتاجية للمصافي الوطنية سيعوض ما تبقى من استيراد البنزين”.ولفت طالب، إلى أن “العراق أنهى ملف استيراد المنتجات الأخرى من الغاز والنفط الأبيض بعد أن وصل الإنتاج المحلي الى الاكتفاء الذاتي”.

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