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وزارة النفط:تخفيض نسبة استيراد البنزين إلى 50%
بعثة الأمم المتحدة للتحقيق في جرائم داعش تنهي عملها لتوتر العلاقات مع حكومة السوداني
رئيس الجمهورية يصادق على المرسوم الجمهوري بتعين الفحل محافظا لصلاح الدين
تحالف الفتح: تشكيل حكومة ديالى ما زالت متعثرة
الجبهة التركمانية:كركوك لن تعود مطلقا الى الإقليم
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وزارة النفط:تخفيض نسبة استيراد البنزين إلى 50%
اليوم..سعر صرف الدولار=150500 ديناراً
العراق يعلن الإنضمام إلى عضوية البنك الأوروبي للاقتراض منه
مجلس الوزراء يلزم وزارة المالية بتسديد مستحقات المصرف العراقي للتجارة المترتبة على حكومة الإقليم
وزير المياه يتعامل مع حلول السماء لتخزين السدود بالماء وليس الحوار مع إيران وتركيا!
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العراق يحتل المرتبة الثالثة عالميا بنسبة البطالة والثالثة والثلاثون في درجة البؤس
إيران تستثمر النفط العراقي بعنوان ” الحقول المشتركة” بقيمة (13)مليار دولار
العراق وتركيا يتفقان على تشكيل لجان بين البلدين في كافة المجالات لخدمة تركيا بنسبة 80%
كتلة الجيل الجديد:حكومة مسرور تجاوزت كل القيم الإنسانية والأخلاقية
المطلك:من كتب الدستور العراقي شيعة الإطار والأكراد برؤية سياسية خارجية
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