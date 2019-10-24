وزارة النفط:حكومة كردستان لاتحترم قرارات الحكومة الاتحادية

وزارة النفط:حكومة كردستان لاتحترم قرارات الحكومة الاتحادية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكدت وزارة النفط، الخميس، أن اقليم كردستان لم يسلم الحكومة الاتحادية كميات النفط المتفق عليها وفق الموازنة والبالغة 250 الف برميل يوميا برغم استمرار المباحثات بهذا الشأن.وقال الوكيل الاقدم للوزارة فياض نعمة في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” الرسمية ، إن “انتاج العراق حاليا من النفط الخام، يبلغ بحدود اربعة ملايين و400 الف برميل يوميا، يصدر منه ما يقرب من ثلاثة ملايين و400 الف برميل يوميا من الحقول الجنوبية”.وأضاف نعمة، أن “الحكومة الاتحادية الى الان لم تتسلم من اقليم كردستان العراق، كميات النفط المتفق عليها وفق موازنة العام 2019 والبالغة 250 الف برميل يوميا بالرغم من وجود زيارات ووفود متبادلة بين بغداد واربيل، ولكن الى الان لم يصدر شيء يخص الاتفاق على التسليم او الاستلام لنفط كردستان”.وشدد وكيل وزارة النفط على ان “كل ما يجري حاليا في كردستان، لا يتفق مع قانون الموازنة العامة لسنة 2019، وان وزارته تنتظر من الحكومة اجراء بذلك والتي فتحت مباحثات مع حكومة اربيل بذلك”، معربا عن امله بـ”الوصول الى نتيجة”.

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