وزارة النفط:(حمدي شنكالي) ممثلا عن الإقليم في شركة “سومو”

وزارة النفط:(حمدي شنكالي) ممثلا عن الإقليم في شركة “سومو”
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، بيشوا هوراماني السبت، أن رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني قدم حمدي شنكالي ممثلا عن الاقليم لمنصب معاون مدير شركة سومو.وقال هوراماني في تصريح صحفي، انه “بموجب الاتفاق المبرم بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، بهدف أن تأخذ شركة سومو طابعاً فيدرالياً ويكون هناك ممثل للإقليم في تشكيلة إدارة الشركة، عيّن رئيس وزراء الإقليم، مسرور بارزاني، حمدي إلياس (حمدي الياس شنكالي)، لمنصب معاون المدير العام لشركة سومو”.وأضاف: “بعد موافقة رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أصدرت وزارة النفط العراقية أمراً وزارياً بهذا الغرض، وباشر حمدي شنكالي مهام عمله في شركة سومو”.

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