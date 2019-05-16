وزارة النفط:معدل تصدير العراق للنفط الخام عند أربعة ملايين و400 الف برميل يوميا

وزارة النفط:معدل تصدير العراق للنفط الخام عند أربعة ملايين و400 الف برميل يوميا
آخر تحديث:

بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة النفط، الخميس، عن استقرار معدل تصدير العراق للنفط الخام عند أربعة ملايين و400 الف برميل يوميا، مشيرة إلى أنها تخطط لزيادة إنتاج النفط وطاقة التصدير في الاعـوام المقبلة.وقال وكـيـل وزارة الـنـفـط الاقــدم فـيـاض حسن النعمة في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” الرسمية، إن “معدل تصدير العراق استقر عند 4 ملايين و400 الف برميل يوميا بضمنها الكميات المنتجة مـن حـقـول كـركـوك وكـردسـتـان”.وأضـاف النعمة ان “الـوزارة تخطط لزيادة إنتاج النفط وطاقة التصدير في الاعـوام المقبلة مع التركيز على الحقول الجنوبية”، مـوضـحـا أن “الــزيــادة تـقـتـرن مـع اقـتـراب إبرام اتفاق مع شركات عالمية للاستثمار في مشروع الجنوب المتكامل، يستهدف تطوير الحقول والبنى التحتية للحقول النفطية وتطوير المرافق التصديرية”.ولفت الوكيل الأقـدم للوزارة إلى “تصويت مـجـلـس الــــوزراء الاســبــوع المــاضــي على مشروع جنوبالعراق المتكامل، واطلاعه على المفاوضات الجارية بين وزارة النفط وشركتي اكـسـون موبيل وبيترو جاينة بشأن هذا المشروع”، مبينا أن “اطلاع مجلس الـــوزراء اعـطـى الـــوزارة الـضـوء الاخـضـر لتواصل المفاوضات والتوقيع على المبادئ الاولية للاستثمار الدولي قريبا”. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *