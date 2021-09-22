وزارة النفط:ناقلاتنا النفطية نقلت (44) مليوم م3 من النفط خلال شهر آب الماضي

وزارة النفط:ناقلاتنا النفطية نقلت (44) مليوم م3 من النفط خلال شهر آب الماضي
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت وزارة النفط، الأربعاء، حجم إنتاجية ناقلاتها النفطية خلال شهر اَب من 2021.وذكرت الوزارة، في بيان ، أن “المنتجات النفطية حققت إنتاجية من خلال ناقلاتها النفطية بما يقارب من (44) مليون (م3 .كم)”.وأضافت: “يتم نقل الكميات عبر أسطول خاص من الشاحنات والناقلات، وأن المنتجات النفطية التي يتم نقلها تشمل ( المنتجات البيضاء / البنزين والنفط الابيض وزيت الغاز وكذلك المنتجات السوداء ( ديزل.نفط خام.خليط.نفثا) إضافةً الى ( وقود الطائرات (R.T) ، الزيوت .الهيدروليك .غازمعبأ وغاز فل )”.وأكدت الوزارة، أن “عمل هيئة النقل يجري بإنسيابية عالية بجهود وهمة ملاكاتها وتقوم بإيصال المنتجات النفطية وفق خطط منتظمة لتحقيق سرعة وصول المنتجات”.

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