وزارة النفط: أكثر من (8) مليارات دولار إيرادات بيع النفط للشهر الماضي

وزارة النفط: أكثر من (8) مليارات دولار إيرادات بيع النفط للشهر الماضي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكرت الوزارة في بيان ،السبت، “بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية “سومو” ، حيث بلغ مجموع كمية الصادرات من النفط الخام (103) ملايين (508) آلاف و(438) برميلاً ، بايرادات بلغت (8) مليارات و(25) مليونا و(616) الف دولار .واشارت الاحصائية الى ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر كانون الثاني الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (102) مليون و(25) ألف برميل ، في حين بلغت الكميات المصدرة الى الأردن (464) الفا و(306) براميل، فيما كانت الصادرات من القيارة مليونا و(19) الفا و(132) برميلا، وفقا لبيان وزارة النفط.وقالت الوزارة، إن معدل الكميات اليومية المصدرة بلغ (3) ملايين و (338) الفا و (982) برميلا في اليوم.وتابعت الوزارة في بيانها بالقول: قد بلغ معدل سعر البرميل الواحد (77.536 ) دولاراً .

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