وزارة النفط الإيرانية لحكومة عبد المهدي:نرفض بيع الغاز الإيراني بالدينار العراقي

وزارة النفط الإيرانية لحكومة عبد المهدي:نرفض بيع الغاز الإيراني بالدينار العراقي
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة النفط الايرانية، الاثنين، عن رفض طهران لمقترح تقدمت به بغداد بهدف شراء الغاز الإيراني بالدينار العراقي.ونقلت وكالة انباء الطلبة الايرانية شبه الرسمية عن نائب وزیر النفط الإيراني امیر حسین زماني نیا قوله إن ‘الشرکة الوطنیة للغاز  لا توافق علی ذلك’.وأضاف أن ‘المفاوضات في هذا الشأن مستمرة، ووفق الاتفاقية یجب علی العراقیین دفع مستحقات شراء الغاز الإيراني بالیورو’، مبينا أن ‘هذا لیس أمراً هاماً علی الإطلاق ویتم تسویته مع العراق’.يشار إلى أن إيران توجهت الى اليورو في تعاملاتها الدولية بدلاً من الدولار بعد العقوبات الامريكية التي دخلت حيز التنفيذ مطلع الشهر الجاري.وكانت واشنطن قد منحت العراق إعفاء مدته 45 يوما لمواصلة إستيراد إمدادات الغاز والطاقة الإيرانية ومنتجات الأغذية وسيمثل ذلك اختباراً لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي الذي انتقد العقوبات الامريكية على ايران.

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