السوداني:لا يمكن الاستمرار بحرق الغاز وسنصل إلى الاكتفاء الذاتي خلال 3 سنوات

السوداني:لا يمكن الاستمرار بحرق الغاز وسنصل إلى الاكتفاء الذاتي خلال 3 سنوات
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق-أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الثلاثاء، السعي إلى الوصول للاكتفاء الذاتي من الغاز خلال 3 سنوات، فيما أشار إلى قرب الإعلان عن حفل استثمار المصافي.وقال السوداني في كلمة له خلال حفل توقيع جولة التراخيص الخامسة، إن “التوقيع على الجولة الخامسة يأتي تأكيداً على منهاج البرنامج الحكومي”، مبيناً أن “هذه الجولة التي طالت لسنوات كلفت الدولة ملايين الدولارات وأضراراً بيئية كبيرة”.وأضاف، أن “التوقيع يأتي ضمن قناعة الإصلاح الاقتصادي”، مشيراً إلى أن “دخول العراق إلى سوق الغاز العالمي سيتم تنفيذه ولا يمكن الاستمرار بحرق الغاز”.
وذكر أن “السبب الرئيس لأزمة الكهرباء هو عدم توفر الوقود”، لافتاً الى أنه “سيتم الاعلان قريبا عن حفل استثمار المصافي”.وأكد: “اننا سنصل إلى الاكتفاء الذاتي من الغاز خلال 3 سنوات”، موضحاً: “اننا ننتظر تهيئة وزارة النفط لجولة التراخيص السادسة”.ولفت الى “أننا مقبلون على احتفالات في توقيع مشاريع مهمة بمجالات مختلفة”. وجرى، اليوم الثلاثاء، في وزارة النفط حفل التوقيع النهائي لعقود جولة التراخيص الخامسة، الخاصة بالرقع والحقول الحدودية بحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني. وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان، إن “الأخير أشار إلى أن تأخر تنفيذ جولة التراخيص الخامسة لـ 5 سنوات، كبّد العراق خسائر كبيرة وأضراراً بيئية مؤسفة”. وشدّد السوداني بحسب البيان على أن “التوجه نحو استثمار الغاز المصاحب والغاز الطبيعي نابع من قناعة راسخة، لتحقيق الإصلاحات الاقتصادية التي تشكل محوراً أساسياً في البرنامج الحكومي”. وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط عاصم جهاد قد صرّح في الثامن من شهر شباط الجاري، أن معدلات الإنتاج اليومية المتوقعة من عقود جولة التراخيص الخامسة تصل الى (1000) مليون قدم مكعب قياسي باليوم من الغاز المصاحب مضافا اليها كميات من النفط الخام بحدود (175) ألف برميل باليوم، مما سيسهم في تجهيز محطات توليد الطاقة الكهربائية ما نسبته (25 %) من احتياجات وزارة الكهرباء من الغاز.

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