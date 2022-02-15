وزارة النفط تؤكد على تنفيذ الإتفاق المبرم مع شركة توتال الفرنسية

وزارة النفط تؤكد على تنفيذ الإتفاق المبرم مع شركة توتال الفرنسية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضحت وزارة النفط، الثلاثاء، تفاصيل الاتفاق النفطي مع شركة توتال.واكدت الوزارة في بيان :عن “حرصها على تنفيذ العقود التي تم إبرامها ضمن الاتفاق مع شركة توتال العالمية”.ونفت “التقارير الإخبارية والصحفية التي أشارت الى وجود تعثّر في تنفيذ الاتفاق، وتبدي الوزارة استغرابها من تضمين التقارير الصحفية والإعلامية  معلومات غير دقيقة”.وسددت على “ضرورة أن تتحلى المصادر الإخبارية بالحيادية والمهنية، مسيرة إلى ان “هذا الاتفاق يتضمن  (4) عقود كبيرة تتضمن فقرات والتزامات جزئية ومتشعبة، تتطلب بعض الوقت لإنجازها، ولا يمكن  تنفيذها أو حسمها بتوقيتات ضيقة”.واشارت الى “فقرة مشاركة النفط الوطنية بنسبة ( 40 %)  حسب قرار مجلس الوزراء، والذي يتطلب التوافق بين الجانبين حول أسلوب وطريقة المشاركة والتمويل، حيث يجري الآن التفاوض حول ذلك بمعزل عن التحضيرات لاستلام العقد، وهو ما بدأ فعلاً بفريق عمل متخصص يتكون من (9) اختصاصيين من كل جانب، يعقدون اجتماعات متواصلة لإنجاز المهام الموكلة إليهم”.واوضحت، أن “فترة الانتقال البالغة (6) أشهر تبدأ مطلع (نيسان – أبريل 2022 ) بإدارة حقل أرطاوي من قبل شركة نفط البصرة، والتمويل من شركة توتال، بعد أن تم  إعداد الهيكلية الإدارية المطلوبة من قبل شركة نفط البصرة، أما (توتال) فقد أعدت موازنة طموحة لبدء أعمال التطوير وزيادة الإنتاج”. وشددت الوزارة على “وجود تنسيق وتواصل بين الفرق المعنية المتخصصة من كل جانب، مع توقعاتها بتحقيق خطوات متقدمة في مشروع تطوير حقل أرطاوي والمشاريع الأخرى مع مطلع عام 2023″.وناشدت الوزارة ” وسائل الإعلام والصحافة والمواقع الإخبارية توخي الدقة والموضوعية عند تناول المعلومات المتعلقة بالشأن النفطي العراقي، خدمة للصالح العام”.

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