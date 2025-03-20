وزارة النفط تؤكد على زيادة معدلات استثمار الغاز العراقي

وزارة النفط تؤكد على زيادة معدلات استثمار الغاز العراقي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ناقش وزير النفط حيان عبدالغني السواد، اليوم الخميس (20 آذار 2025)، استعدادات تجهيز الغاز الجاف للشبكة الوطنية خلال الصيف المقبل أثناء ترأسه اجتماعا لمناقشة مشاريع استثمار الغاز خلال العام الحالي والأعوام القادمة.وذكرت وزارة النفط في بيان، انه “ترأس نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبدالغني السواد، اليوم الخميس، اجتماعاً لمناقشة مشاريع استثمار الغاز خلال العام الحالي والأعوام القادمة”.وأكد الوزير حسب البيان “حرص الوزارة على زيادة معدلات استثمار الغاز من خلال المشاريع التي يتم تنفيذها في استثمار الغاز المصاحب، وتطوير الحقول الغازية”، مشيرا إلى “سعي الوزارة الجاد في تامين وقود الغاز للاستخدامات الداخلية وخاصة قطاع الكهرباء”.وأضاف البيان، ان “الاجتماع حضره كل من وكيل الوزارة لشؤون الغاز عزت صابر، ومدير عام شركة غاز الجنوب، ومدير عام دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة، ومدير شركة غاز البصرة، ونائب المدير المفوض للشركة”.وتابع، أنه “تم خلال الاجتماع مناقشة الاستعدادات لتجهيز الغاز الجاف للشبكة الوطنية لنقل الغاز، لدعم تجهيز الغاز لمحطات توليد الطاقة الكهربائية خلال فصل الصيف المقبل، بالإضافة إلى المشاريع التي تم إنجازها خلال العام الماضي والتي ستدعم الإنتاج الوطني من الغاز، فضلا عن استعراض خطة الإنتاج والاستثمار للغاز للعام الحالي والسنوات القادمة”.

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